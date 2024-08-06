Сотни школ Казахстана подключили к интернету от StarLink

Министр просвещения Казахстана Гани Бейсембаев сообщил о том, что сотни школ республики получили интернет от StarLink.

"На данный момент спутники StarLink установлены в 1 тыс. 731 из 1 тыс. 879 школ. В 137 приграничных школах министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности проводит работу по активизации терминалов", - приводит ТАСС слова Бейсембаева, сказанные на заседании правительства Казахстана.

Недавно, в мае 2024 г., парламент Казахстана утвердил использование в стране технологий связи спутников StarLink для обеспечения интернетом социальных объектов в отдаленных селах.