Тюменцы побили рекорд посещаемости выставки техники НАТО

18 800 человек посетили выставку трофейной техники НАТО в первый день работы в Тюмени, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительстве Тюменской области.

Это новый рекорд посещаемости. Предыдущий был побит в Челябинской области, где за день гостями экспозиции стали почти 18 500 человек.

"Находясь вдалеке от зоны специальной операции, сложно осознать масштаб событий, которые там происходят. Выставка трофейной техники — это не только демонстрация географии нашего противника и его материально-технической базы. Это наглядное подтверждение несгибаемой воли наших бойцов, их стойкости и самоотверженности", - заявил полпред президента России в УрФО Владимир Якушев.

Высокая посещаемость выставки в Тюмени связана с нарастающим интересом населения и личной сопричастностью граждан СВО.

Единственная в России экспозиция "Сила V правде – гордость и победа" принимает первых посетителей в областной столице. Ежедневно до 17 августа она будет работать с 10.00 до 21.00 на парковке рядом с ТЦ "Гудвин" по адресу ул. Максима Горького, 66.

На выставке представлена техника, захваченная группировкой "Центр" в ходе специальной военной операции. В основной части выставки - подбитая военная техника, произведенная в США, Великобритании, Германии, Турции, на Украине и в других странах: танк Abrams, боевые машины пехоты Marder, Bradley, вездеход Pinzgauer.