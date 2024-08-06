Власти Британии изучают причастность других стран к разжиганию беспорядков

Правительство Великобритании изучает роль других стран в распространении дезинформации в интернете, которая могла бы способствовать разжиганию беспорядков в стране.

"Очевидно, мы наблюдаем в сети активность ботов, большая часть которой вполне может усиливаться за счет вовлеченности государственных субъектов», - заявил представитель Даунинг-стрит. Его слова приводит газета Telegraph.

Напомним, в городах Великобритании уже несколько дней идут крупные акции протеста. Поводом для самого массового за последние 13 лет противостояния стало убийство трех маленьких девочек в Саутпорте: 29 июля на них напали с ножом во время занятий в детской студии танцев и йоги. Еще несколько детей и взрослых пострадали.

На фоне судебного процесса над 17-летним парнем, которому предъявили обвинение в убийстве, стали появляться противоречивые сведения о его биографии. Дезинформация моментально спровоцировала протесты ультраправых под лозунгами "Спасите наших детей" и "Остановите лодки" с явным антиисламским и антииммигрантским подтекстом. Вскоре после первых акций в Саутпорте во вторник, сопровождавшихся нападением на мечеть, беспорядки перекинулись на Ливерпуль, Бристоль, Халл. К выходным накал выступлений возрос, и их география расширилась. Беспорядки распространились даже на североирландский Белфаст.

4 августа протестующие попытались атаковать отели в городах Ротерем и Тамворт, где, предположительно, размещены мигранты.