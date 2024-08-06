В приморском Дальнереченске прорвало дамбу, жителей эвакуируют

В приморском городе Дальнереченск (население 25 тыс. человек) в районе Мясокомбинат прорвало дамбу. В МЧС рекомендуют населению эвакуироваться, но пока в добровольном порядке. Пострадавших нет, передает "Коммерсант" со ссылкой на представителя министерства по делам ГО ЧС Приморского края. Для пострадавших от подтопления приготовлен пункт временного размещения.

"На местных водоемах продолжает подниматься уровень воды, происходит переувлажнение почвы, прогнозируются подтопления низменных территорий, участков дорог и сельхозугодий", - сообщили в министерстве.

Ранее губернатор Приморья Олег Кожемяко объявил выговор заместителю председателя правительства края Ленару Нуриеву и руководителю агентства гидротехнических сооружений, мелиорации и гидрологии Сергею Троякову. Им также пригрозили увольнением.

Кожемяко считает, что "спецтехника для укрепления дамбы на Мясокомбинате должна была прибыть в Дальнереченск в субботу", а прибудет только во вторник, 6 августа, "из-за халатного отношения к задаче чиновников".