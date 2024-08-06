Долгожданный запуск фонтана в Дендропарке Екатеринбурга запланирован ко Дню города

Запуск фонтана в Дендропарке, которого местные жители ждали несколько лет, запланировали на 16 августа - в день перед празднованием 301-летия Екатеринбурга. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Напомним, что согласно утвержденным стандартам, если в чаше могут находиться люди, там запрещено использовать электроприборы с напряжением выше 12 Вольт. Однако, в фонтане Дендропарка все это время был установлен именно такой погружной насос, что делало его включение небезопасным для купающихся в нем детей. Несколько лет посетители парка любовались неработающей каменной конструкцией, а местные власти ничего не сообщали о ремонте. Но уже в июле стало известно о торгах на замену электрооборудования чаши.

Специалисты уже установили на фонтан подсветку, которая будет "раскрашивать" струи воды. Сейчас ведется установка нового насоса, а также фильтровальной и обеззараживающей станций. При этом в мэрии отметили, несмотря на то, что вода в фонтане стала безопаснее, а чистку проводят еженедельно, в нем все равно нельзя будет купаться. "Из-за замкнутого цикла обращения вода в них неминуемо загрязняется и становится домом для патогенов", - пояснили в горадминистрации.

Высота фонтана составляет 7 м., а объем бассейна – 400 куб. м.. Чаша устройства сделана из чугуна.