Газовиков, задержанных после обрушения дома в Нижнем Тагиле, отправят под арест

Сотрудников газовой службы, задержанных после обрушения подъездов дома в Нижнем Тагиле, готовятся отправить под арест.

Сегодня стало известно, что по уголовному делу о взрыве газа, в результате чего обрушились два подъезда пятиэтажного дома на улице Сибирская, задержаны трое сотрудников газовой службы. Это мастер и два слесаря компании "Газэкс", которая обслуживала данный дом.

Как сообщили Накануне.RU в Следственном комитете РФ по Свердловской области, всем задержанным предъявят обвинение по части 3 статьи 238 УК РФ (Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц). Сейчас с их участием идут необходимые следственные действия. В ближайшее время будет решен вопрос о заключении фигурантов под стражу.

Как добавили в СК, по делу проведены осмотры места происшествия, допрошено значительное количество свидетелей. Признаны потерпевшими и допрошены в данном статусе пострадавшие и родственники погибших. Также назначен комплекс судебных экспертиз, изъята и изучается необходимая документация.

Напомним, трагедия произошла 1 августа: в результате взрыва газа в Нижнем Тагиле обрушились два подъезда пятиэтажки на улице Сибирская. По официальным данным МЧС, из-под завалов извлекли 10 погибших.

В "Газэкс" заявляли, что обслуживание дома проводилось буквально 24 июня, и никаких проблем выявлено не было. А жители сообщали, что незадолго до происшествия из соседнего дома прогнали двух лжегазовиков, которые, убегая, ударили по газовой трубе.