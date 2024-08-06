Иран и "Хесболла" могут нанести удар по Израилю в ближайшие 48 часов - США

Иран или ливанская группировка "Хесболла" могут нанести удар по Израилю сегодня или завтра, об этом, якобы, госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил руководству Израиля, а также коллегам по G7. Сообщается, что Блинкен ссылался на данные разведки.

Wall Street Journal сообщает, что госсекретарь США на закрытом заседании подсчитал, что иранцы могут атаковать "в течение 24-48 часов". Газета Washington Post передает, что президент США Джо Байден сообщил законодателям в Конгрессе, что нападение Ирана возможно сегодня или завтра.

Блинкен при этом старается оказать дипломатическое давление на Иран, чтобы свести к минимуму ответные меры.

Ранее Иран пообещал ответить на убийство лидера палестинской группировки ХАМАС Исмаила Хании – атака произошла, когда он находился на территории Ирана.