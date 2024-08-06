ВСУ впервые обстреляли Луганск кассетными боеприпасами ATACMS

ВСУ впервые для обстрела Луганска использовали дальнобойные кассетные ракеты ATACMS американского производства, которые способны наносить удары на расстояние до 300 километров. Об этом сообщил РИА Новости источник в силовых структурах.

По его словам, уцелевшие части ракеты, а также навигационные платы уже изучаются специалистами для улучшения перехвата таких ракет силами ПВО.

Удар по Луганску был нанесен в воскресенье днем. Ракеты были сбиты на подлете к городу силами ПВО. Упавшие обломки повредили жилые дома в частном секторе. Глава ЛНР Леонид Пасечник уточнил, что, по предварительным данным, ВСУ выпустили по городу восемь ракет ATACMS и четыре Storm Shadow.