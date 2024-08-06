Зеленский собрался завершить конфликт в 2024 году

Президент Украины Владимир Зеленский собрался "подготовить реальную основу для справедливого окончания конфликта уже в этом году".

Об этом Зеленский заявил в своем вечернем обращении, опубликованном в X, пишет РИА Новости.

Заявление сделано на фоне появившейся информации о том, что у военных Украины накопилась усталость от продолжающихся боевых действий. Как сообщил в интервью журналистке Наталье Влащенко на YouTube главы офиса президента Украины Михаил Подоляк, "любая длинная война, как любой длинный кризис, вызывает изменения в психике". По его словам, "люди не совсем понимают, как [ситуация] дальше будет развиваться, куда зайдут договоренности". Подоляк указал, что украинцы устали от монотонной однообразности. Он также отметил нехватку у военных оружия и ресурсов.