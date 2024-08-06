Российские ж/д войска отправят на реконструкцию БАМа

Железнодорожные войска ВС РФ с 2026 по 2032 годы будут участвовать в реконструкции Байкало-Амурской магистрали. Речь идет о третьем этапе реконструкции, сообщили в Минобороны России.

Впрочем, ж/д войска, которые сегодня отмечают 173 года со дня создания, уже участвуют в работах на БАМе – модернизируют ее северо-восточную хорду с 2021 года. Работы ведутся на участке Улак - Февральск протяжённостью 339 км и должны завершиться в этом году.

Ранее власти планировали привлечь к работам по модернизации БАМа мигрантов и заключенных.