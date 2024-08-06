В ночной давке пассажиров в аэропорту Кольцово пострадали два человека

В екатеринбургском аэропорту Кольцово прокомментировали ситуацию с ночной давкой пассажиров, в результате которой двое получили травмы. Транспортная прокуратура начала проверку инцидента.

Все произошло минувшей ночью. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе аэропорта Кольцово, кто-то из пассажиров спровоцировал давку в зоне паспортного контроля.

"Сотрудники погранслужбы в течение нескольких минут урегулировали ситуацию. Обстоятельства произошедшего уточняют компетентные органы. Аэропорт работает в штатном режиме", - отметили в пресс-службе.

Более развернутый комментарий по ситуации опубликован в официальном Telegram-канале уральского аэропорта. Как говорится в сообщении, сегодня ночью из-за отклонения авиаперевозчиками от расписания в Кольцово практически в одно время принимали сразу несколько рейсов с зарубежных курортных направлений.

"В зоне пограничного контроля, прохождение которого требует определенного времени, кто-то из пассажиров спровоцировал панику, в результате которой началась давка и неконтролируемое перемещение людей в зонах паспортного и таможенного контроля. Два человека при этом упали и получили травмы, им оперативно оказали помощь сотрудники здравпункта аэропорта", - сообщили в Кольцово.

Сотрудники погранслужбы оперативно восстановили порядок. Сейчас устанавливаются причины, спровоцировавшие ситуацию. В том числе выясняется, были ли это чьи-то преднамеренные действия.

Свою проверку начала Уральская транспортная прокуратура. Как сообщили Накануне.RU в ведомстве, в СМИ выявлена публикация о ложном крике "бомба" в аэропорту Кольцово, из-за которого люди беспорядочно начали покидать здание. Сейчас по данному факту организованы надзорные мероприятия.