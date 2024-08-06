Суд в Югре взыскал с авиадебошира 850 тысяч рублей

Сургутский городской суд взыскал с авиадебошира почти миллион рублей, сообщили Накануне.RU в пресс-службе судов Югры.

В январе буйный пассажир рейса Сургут - Москва авиакомпаниии "ЮТэйр" устроил дебош. Неадекватный пассажир употребил неизвестное вещество, затем разбил стекло и порезал себя осколками стакана, матерился, плевался, дрался с бортпроводниками. Мужчину скрутили и привязали к сиденью.

Самолет совершил экстренную посадку в Перми, там его передали полицейским.

Суд удовлетворил требования. С мужчины взыскано 850 тысяч 748 рублей 55 копеек убытков, а также 11 тысяч 707 рублей 49 копеек судебных расходов.

Решение суда не вступило в законную силу.