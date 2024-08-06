В Екатеринбурге вынесли приговор главе стройорганизации, работники которой погибли, упав с "люльки"

Ленинский районный суд Екатеринбурга вынес приговор руководителю строительной организации, чьи сотрудники разбились, упав с высоты. Причиной стало нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Трагедия произошла в мае 2022 года. За год до этого застройщик заключил договор с компанией, главой которой и являлся осужденный, на проведение работ по наружному утеплению и отделке фасада строящегося дома в границах улиц Амундсена - Московская - Расковой. Установлено, что осужденный, являясь ответственным за безопасность своих сотрудников, не проводил ежемесячного обслуживания фасадного подъемника, что и привело к его неисправности. Помимо этого, он регулярно допускал своих специалистов к работам на этом подъемнике, в том числе и в отсутствии члена бригады, который должен был контролировать выполнение последними мер безопасности.

Около 12.00 26 мая 2022 года при спуске с крыши высотки консолей, один из подъемных механизмов перестал удерживать трос, а платформа подъемника потеряла равновесие и приняла вертикальное положение. В этот момент из нее выпали два работника, которые не использовали средства индивидуальной защиты. От полученных травм последние скончались.

Было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). Глава строительной организации вину не признал и пояснил, что еще до суда выплатил семьям погибших по 1,5 млн рублей компенсации морального вреда.

Ленинский районный суд Екатеринбурга назначил виновному наказание в виде 3 лет лишения свободы, с лишением права заниматься профессиональной деятельностью, связанной с организационно-распорядительными функциями при производстве строительных и ремонтных работ, сроком на 2 года. Однако, на основании ч. 2 ст. 53.1 УК РФ суд назначенное наказание заменил на 3 года принудительных работ, с удержанием 10% заработной платы в доход государства, с лишением права заниматься профессиональной деятельностью, связанной с организационно-распорядительными функциями при производстве строительных и ремонтных работ, сроком на 2 года.

Приговор не вступил в законную силу. Прокуратура в течение предусмотренных уголовно-процессуальным законодательством 15 дней изучит приговор и даст оценку на предмет наличия или отсутствия оснований для его обжалования.