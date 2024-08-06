"Армия" сменит формат

В России трансформирован форум "Армия". Акцент сделают на деловой программе без свободного посещения и развлекательных мероприятий.

"Формат ежегодного форума оптимизирован и обновлен. Тематической доминантой стала специальная военная операция", - сказал РБК источник, близкий к организаторам форума.

Ежегодный международный военно-технический форум "Армия" в этом году продлится всего три дня вместо традиционной недели. Мероприятие пройдет с 12 по 14 августа в "Патриот Экспо" под Москвой. С чем связано сокращение времени проведения форума, не сообщалось.

"Традиционно первый день форума будет функционировать в закрытом режиме. С 13 по 14 августа пройдут дни работы специалистов, которые можно посетить по бизнес-билетам. В этот период будет организована основная часть мероприятий научно-деловой программы, повестка которых сформирована с учетом реалий национального и глобального характера", - говорилось в анонсе.