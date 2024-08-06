К делу генерала Булгакова приобщили содержимое шести банковских ячеек

К делу бывшего заместителя министра обороны генерала армии Дмитрия Булгакова приобщили содержимое шести банковских ячеек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По его словам, было арестовано имущество, которое находится в банковских ячейках одного из фигурантов.

"Находящиеся там документы и предметы, имеющие значение для уголовного дела, было разрешено изъять", - сказал источник.

26 июля стало известно о задержании Булгакова и помещении его под арест. По информации следствия, генерал проходит по делу о коррупции. СМИ сообщили, что Булгаков лоббировал интересы АО "Грязинский пищевой комбинат", используя служебное положение. Трое фигурантов дела - топ-менеджмент комбината - были арестованы еще в апреле. Сумма ущерба по делу Булгакова составила 1,3 млрд рублей.