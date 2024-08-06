После обрушения дома в Нижнем Тагиле задержаны трое газовиков

По уголовному делу о взрыве газа в Нижнем Тагиле, в результате чего обрушились два подъезда пятиэтажного дома на улице Сибирская, задержаны трое сотрудников газовой службы. Информацию об этом Накануне.RU подтвердили в пресс-службе компании "Газэкс", которая обслуживала данный дом.

"5 августа были задержаны мастер и два слесаря компании по уголовному делу, возбужденному по части 3 статьи 238 УК РФ. "Газэкс" оказывает всяческую поддержку следствию для проведения объективного расследования и установления истинных причин трагедии в Нижнем Тагиле", - сообщили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту ЧП. Речь идет о статье 238 УК РФ (Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей). Ход расследования находится на контроле руководства СК России по Свердловской области.

Трагедия произошла 1 августа. Сообщалось, в результате взрыва газа в Нижнем Тагиле обрушились два подъезда пятиэтажки. По официальным данным МЧС, из-под завалов извлекли 10 погибших, в их числе пятеро детей. Было спасено 15 человек, в том числе семь детей.

Напомним, в день трагедии "Газэкс" заявлял, что обслуживание дома проводилось буквально 24 июня, и никаких проблем выявлено не было. Также жители сообщали, что в день происшествия из соседнего дома прогнали лжегазовиков, которые, убегая, ударили по газовой трубе.