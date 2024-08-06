Bloomberg уволил журналистку, раньше времени сообщившую об обмене заключенных

Агентство Bloomberg сообщило, что приняло дисциплинарные меры в отношении репортера, сообщившего об обмене заключенными в тот момент, когда это еще не произошло. Скорее всего, речь идет об увольнении Дженнифер Джейкобс – журналистка была одним из авторов публикации о передаче США Эвана Гершковича.

Публикация вышла на ленте Bloomberg 1 августа в 7:41 по американскому времени (в Москве было три часа дня). В ней говорилось, что обмен уже состоялся и репортер Wall Street Journal Эван Гершкович на свободе, хотя на самом деле самолеты с заключенными только направлялись в Турцию. Вскоре статью обновили, указав, что обмен еще не произошел, но при этом полностью публикацию не удалили, даже после того, как в редакцию позвонили из администрации США.

Главный редактор Bloomberg Джон Миклетвейт сказал, что вышедшая публикация "мгла поставить под угрозу" согласованный обмен. Он лично извинился перед участниками обмена и перед коллегой из WSJ Эммой Такер.