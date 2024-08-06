Володин считает, что российское ядерное оружие лучше американского

Председатель Госдумы Вячеслав Володин высказался о "не меняющихся методах Америки". Сделал он это в 79-ю годовщину атомной бомбардировки Хиросимы. Также Володин заявил о преимуществах российского ядерного оружия над американским.

"Никакой военной необходимости в этом не было. Вашингтон в дальнейшем стал использовать ядерное оружие для устрашения других государств: жгли напалмом Вьетнам, вторглись в Корею, Афганистан и Ирак, бомбили Югославию, Ливию и Сирию", - пишет Володин в своем telegram-канале.

По мнению Володина, время идёт, но методы США не меняются – они превратили Украину в плацдарм для войны с Россией.

"Наличие ядерного потенциала у России и Китая является сдерживающим фактором агрессора. Более того, разработанные в нашей стране за последнее время высокотехнологичные средства вооружения позволяют говорить о преимуществе над США", - написал Володин.