Над Россией вновь сбиты беспилотники

Минобороны России сообщило о сбитых над различными регионами беспилотниках.

11 БПЛА сбиты над Курской областью, один – над Белгородской. И.о. главы Курской области Алексей Смирнов сообщил о том, что сбиты 26 бесплиотников. Кроме того, ночью со стороны Украины обстрелян город Суджа.

"Ранены пять человек, в том числе трое детей. Они доставлены в Суджанскую районную больницу, где им оказывается медицинская помощь. Сильно повреждены несколько жилых домов. Подомовой обход будет проведён, когда позволит обстановка", - написал Смирнов в своем telegram-канале.