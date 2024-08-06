В Дагестане завели дело после массового отравления водой

В Дагестане Буйнакским межрайонным следственным отделом дагестанского управления Следственного комитета России завели уголовное дело после отравления водой.

Поводом для этого стала вспышка острой кишечной инфекции в селе Эрпели. С 31 июля в медицинские учреждения Буйнакска с признаками отравления госпитализированы 18 жителей населенного пункта, в том числе 14 несовершеннолетних. Им поставили диагноз "острая кишечная инфекция". По словам следователей, жители села употребляли питьевую воду, которая подается в дома по водопроводу.

По данным администрации Буйнакского района, с 31 июля по 2 августа с симптомами пищевого отравления за медицинской помощью обратились 29 жителей села. После этого жителям был организован подвоз бутилированной воды, сообщает "Коммерсант".

Ранее из детского лагеря "Чагытай" в Тыве 31 школьник был госпитализирован с симптомами острой кишечной инфекции.