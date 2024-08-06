Выдачи льготной ипотеки в июле упали на 67%

В июле банки в России выдали на 67% меньше льготных ипотечных кредитов, чем в июне — 40 тыс. займов на 222 млрд руб.

Как говорится в материалах корпорации "Дом.рф", по семейной ипотеке в прошлом месяце было выдано 20 тыс. кредитов на 113,7 млрд руб. — это почти в 3,5 раза меньше, чем месяцем ранее.

Выдачи IT-ипотеки за месяц также упали — в июле их объем составил 30,7 млрд руб. против 66 млрд руб. Двукратное сокращение связано с тем, что судьба программы была неизвестна почти весь месяц. Банки один за другим приостанавливали выдачи по ней по мере исчерпания лимитов. Только 31 июля кабмин сообщил об обновлении условий программы. По итогам июля ускорились выдачи только по Дальневосточной ипотеке — их объем вырос на 20% и достиг 25 млрд руб.

Как заявила эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Людмила Рокотянская, в дальнейшем объемы выдач по госпрограммам продолжат сокращаться. Отмена льготной ипотеки под 8%, которую мог получить каждый россиянин, очень болезненна для рынка недвижимости. IT-ипотека перестанет вносить серьезный вклад в статистику, поскольку она, исходя из новых условий, не будет действовать в Москве и Санкт-Петербурге, где спрос был больше всего, сообщают "Известия".

Ранее ряд российских банков стал выявлять заемщиков, которые взяли больше одного кредита по программам льготной ипотеки. Для таких клиентов поднимают ставки по займам.