В Госдуму внесен проект о регулировании работы сервисов рассрочки

Депутаты Госдумы внесли на рассмотрение проект закона, регулирующий работы сервисов рассрочки.

Документ подготовили для регулирования деятельности операторов сервиса рассрочки и обеспечения защиты прав потребителей, которые пользуются их услугами. Законопроект также направлен на регулирование деятельности посредников в таких сделках. Депутаты считают, что главным отличием этих лиц от профессиональных кредиторов должна стать бесплатность их услуг, что позволит ввести облегченное регулирование.

Парламентарии предлагают установить статус такого посредника как юридического лица, которое имеет право осуществлять деятельность по предоставлению сервиса рассрочки.

Законопроект устанавливает обязанности операторов сервиса рассрочки, среди которых – передача данных о заключенном договоре или сделке в бюро кредитных историй. Это необходимо в случае, если максимальная сумма неисполненных обязательств пользователя перед посредником по договорам о предоставлении рассрочки превысит 15 тыс. руб., сообщают "Ведомости".

Напомним, рассрочка на приобретение товаров, билетов или обучение может стать причиной отказа в одобрении ипотечного кредитования. Отдельные участники рынка оформляют ее через микрофинансовые организации, из-за чего платежеспособный заемщик выглядит для банка менее привлекательным.