На Украине заявили об усталости военных на фронте

У военных Украины накопилась усталость от продолжающихся боевых действий.

Как сообщил в интервью журналистке Наталье Влащенко на YouTube главы офиса президента Украины Михаил Подоляк, "любая длинная война, как любой длинный кризис, вызывает изменения в психике". По его словам, "люди не совсем понимают, как [ситуация] дальше будет развиваться, куда зайдут договоренности".

Подоляк указал, что украинцы устали от монотонной однообразности. Он также отметил нехватку у военных оружия и ресурсов.

Ранее Подоляк заявил, что Киев готов к переговорам с Москвой.