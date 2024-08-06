Сбер повышает ставки по рыночной ипотеке

Сбербанк с 6 августа повышает ставки по ипотечному кредитованию.

Это связано с последним решением Центробанка РФ повысить ключевую ставку на 200 базисных пунктов, до 18% годовых. Минимальный размер процентной ставки на вторичном рынке составит 20% с учетом применения страхования жизни, покупки недвижимости на витрине "Домклик", использования сервиса "Юридической проверки", акции "Ипотека плюс" и при размере первоначального взноса более 20% стоимости жилья.

На первичном рынке минимальный размер процентной ставки составит 20,3% при применении страхования жизни, акции "Ипотека плюс" и размере первоначального взноса от 20, заявили в банке.

Кроме того, ВТБ в четвертый раз за последние три месяца повышает ставки по ипотеке. С 6 августа банк увеличит ставку в пределах от 0,5 п. п. до 1,7 п. п. в зависимости от размера первоначального взноса и сегмента клиентов.