Рябков заявил, что Украина готовила покушение на Путина и Белоусова в Санкт-Петербурге

Украинские власти готовили покушение на президента России Владимира Путина и главу Минобороны РФ Андрея Белоусова во время их нахождения в Санкт-Петербурге.

Как заявил в эфире телеканала "Россия 1" заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков, теракта удалось избежать после звонка, который Белоусов сделал главе Минобороны США Ллойду Остину, который воспринял информацию серьезно.

"Могу сказать, что по некоторым признакам сигнал, который был направлен с российской стороной до Вашингтона и, я так понимаю, не только до Вашингтона, но и некоторых других столиц, подконтрольных Вашингтону, дошел", – заявил Рябков.

В начале июля стало известно, что по инициативе российской стороны состоялся телефонный разговор Белоусова и Остина. Обсуждался вопрос предотвращения угроз безопасности и снижения риска возможной эскалации.

28 июля Путин принял Главный военно-морской парад в честь Дня ВМФ в акватории реки Невы и на Сенатской площади в Санкт-Петербурге.