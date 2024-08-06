Бывший топ-менеджер "Ила" получил 6 лет по делу о хищениях

В Москве Савеловский суд Москвы приговорил к 6 годам колонии бывшего заместителя главы ПАО "Ил" по проектированию, начальника ОКБ предприятия Андрея Новожилова.

Он проходил по уголовному делу о мошенничестве при разработке военно-транспортного самолета Ил-76МД-90А. Другими фигурантами стали экс-директор Центра проектно-конструкторских технологий Московского авиационного института Вячеслав Хван и экс-начальник планово-диспетчерского отдела ЦПКТ Игорь Титов. Они получили пять лет колонии и 4,5 года условно соответственно. Помимо этого, суд также назначил троим обвиняемым штраф на общую сумму 1,8 млн руб., сообщает ТАСС.

Новожилову, Хвану и Титову вменяются махинации при разработке лайнера Ил-76МД-90А, на которую было выделено 9 млрд руб. Объединенная авиастроительная корпорация привлекла к работам сначала ПАО "Ил" для создания самолета, а тот обратился к МАИ. Впоследствии "Ил" отказался от услуг института, но продолжал направлять деньги туда.

По версии следствия, которую приводит газета, Новожилов, Хван и Титов за счет использования "мертвых душ" похитили 4,2 млн руб. при опытно-конструкторских работах по созданию элементов крыла для перспективного топливозаправщика на базе Ил-76МД-90А.