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Экономика В России
Фото: Накануне.RU

ВТБ в очередной раз поднимает ставки по ипотеке

ВТБ в четвертый раз за последние три месяца повышает ставки по ипотеке.

С 6 августа банк увеличит ставку в пределах от 0,5 п. п. до 1,7 п. п. в зависимости от размера первоначального взноса и сегмента клиентов. Изменение связано с резким увеличением ключевой ставки Центробанка России на последнем заседании и в целом продолжившимся ростом стоимости фондирования, говорят в кредитном учреждении.

Повышение не затронет тех клиентов, чьи заявки были одобрены до 5 августа: они смогут воспользоваться прежними условиями до 16 августа. Минимальная ставка для оформления ипотеки составит 20,5%. Ее будут предлагать зарплатным клиентам банка. Среди условий для ее получения - комплексное страхование, подтверждение дохода и занятости, первый взнос от 30% и крупный размер кредита.

В ВТБ не исключили, что в ближайшее время повышение ставок по ипотеке произойдет и у других банков, в результате чего средние ставки превысят 20%. В кредитной организации прогнозируют усиление "охлаждения" спроса на ипотеку, сообщает Forbes.

Ранее власти России предложили изменить механизм субсидирования льготной ипотеки. Как заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, ее необходимо отвязать ее от ключевой ставки Центробанка РФ и зафиксировать размер самой субсидии.

Теги: ВТБ, ипотека, недвижимость


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