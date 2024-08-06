Нефтяникам в РФ поручено нарастить поставки бензина Аи-95

Вице-премьер России Александр Новак поручил нефтяным компаниям страны обратить внимание на необходимость обеспечения достаточного объема поставок бензина марки Аи-95 на биржу.

Речь идет, в том числе за счет увеличения производства топлива. Поручение дано по итогам заседания штаба по ситуации на внутреннем рынке нефтепродуктов, которое состоялось 29 июля. Также вице-премьер дал поручение Министерству энергетики РФ подготовить баланс спроса и предложения нефтепродуктов в разрезе видов топлива, нефтяных компаний и регионов на среднесрочную перспективу. Минэнерго и ФАС было поручено "отслеживать динамику цен на топливо на АЗС и для сельхозпроизводителей".

Биржевая стоимость бензина Аи-95 в июле приблизилась к историческому максимуму, достигнутому в 2023 году. Если 25 июня тонна бензина Аи-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже стоила 60 тыс. 749 руб., то 24 июля достигла 75 тыс. 296 руб. 5 августа цена Аи-95 снижалась на 0,52%, до 74 тыс. 47 руб., сообщает Forbes

Ранее власти России приняли решение о возобновлении запрета экспорта бензина. Открытие экспортного канала не привело к значительному росту нефтепереработки, при этом оптовые цены на бензин за два с небольшим месяца выросли в пределах 10–30%.