Израиль получил получение от Ирана о планах атаковать

Израилем получено от Ирана предупреждение о намерении атаковать.

Об этом сообщил израильский министр иностранных дел Исраэль Кац. По его словам, Тегеран передал информацию через главу МИД Венгрии Петера Сийярто, который связался с главой МИД Израиля.

5 августа Иран выпустил предупреждение об опасности для гражданских самолетов, которое затрагивает центр, запад и северо-запад страны, и рекомендовал изменить маршруты, сообщает Forbes.

Ранее сообщалось, что атака Ирана и ливанского движения "Хезболлах" по Израилю может начаться в понедельник, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен главам МИД стран G7.