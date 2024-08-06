От Чихальной школы магии и волшебства до "Дворика мыслителей": в Ханты-Мансийске прошел фестиваль "Книжная полка"

В честь 90-летия Государственной библиотеки Югры в столице округа прошел семейный литературный фестиваль "Книжная полка". Проект осуществили за счет гранта "Газпром нефти" по программе социальных инвестиций "Родные города".

Как сообщили Накануне.RU в компании, такой фестиваль проводился впервые. В креативном пространстве "Лента времени" на территории библиотеки организовали несколько локаций, символизирующих определенные исторические эпохи. В них устроили творческие мастер-классы, литературные свидания, игры, встречи с писателями. А в "Дворике мыслителей" гости создали арт-объект, написав на импровизированных "волнах" известные цитаты античных философов. Также можно было поучаствовать в автомобильном квесте "Ханты-Мансийск между строк" – познавательный маршрут пролегал по улицам города, носящим имена великих русских писателей.

"Фестиваль "Книжная полка" – прекрасный пример нового подхода к организации библиотечных мероприятий, – отметила директор департамента культуры Югры Маргарита Козлова. – Уверена, что для каждого жителя и гостя окружной столицы пространство главной библиотеки Югры сможет стать территорией творчества и самореализации".

В этом году "Газпром нефть" поддержала грантами несколько библиотечных проектов в разных регионах страны. "Книжная полка" – один из них.

"Фестиваль объединил в себе несколько форматов: здесь есть и образовательный трек, и созидательный, творческий и развлекательный. Авторы проекта воплотили в жизнь сразу несколько нетривиальных идей, и получился совершенно не похожий ни на что праздник. И это, наверное, один из главных критериев грантовой поддержки", – подчеркнула директор программы социальных инвестиций "Родные города" Ярина Сугакова.

Грантовый конкурс "Родные города" в Ханты-Мансийске, Кондинском районе Югры и Уватском районе Тюменской области реализуется при поддержке "Газпромнефть-Хантоса". Всего в 2024 году компания поддержала в регионе девять социальных инициатив местных жителей.