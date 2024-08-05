Экс-замгендиректора "Почты России" приговорен к 3,5 годам колонии

Симоновский районный суд Москвы приговорил бывшего заместителя генерального директора "Почты России" Сергея Емельченкова к 3,5 года колонии общего режима. Об этом сообщается в Telegram-канале судов общей юрисдикции Москвы.

Второй фигурант дела - глава департамента управления IT-сервисами "Почты России" Андрей Синичкин - осужден на три года колонии общего режима.

Оба признаны виновными в превышении полномочий. Как сообщалось, Синичкин и Емельченков незаконным образом изменяли системы штрафных санкций для четырех IT-компаний, являвшихся подрядчиками "Почты России".

По версии следствия, преступления совершены в феврале – октябре 2018 года. Речь идет, в частности, о существенном занижении суммы штрафов, налагаемых на подрядчиков "Почты России" за ненадлежащее исполнение ранее заключенных с ними договоров.