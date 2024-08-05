06 Августа 2024
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Фото:В.Н. Горелых

Mash: Безработная жена задержанного генерала Шестерова владеет элитной недвижимостью

Заместитель начальника главного управления инновационного развития Минобороны России Владимир Шестеров, задержанный по делу о мошенничестве, и его супруга владеют несколькими земельными участками и квартирами, сообщает Mash.

По информации Telegram-канала, на генерал-майора зарегистрированы земельный участок площадью 1,5 тысячи квадратных метров в Московской области, мотоцикл Harley-Davidson, автомобили Skoda Karoq и Skoda Yeti, а также 15 соток земли в деревне Землино.

На супругу Шестерова оформлены автомобили Volkswagen Touareg, премиум-минивэн Mercedes-Benz V250, однокомнатная и трехкомнатная квартиры в Тушково, участок 1,2 тысячи квадратных метров с двухэтажным домом в ДНТ "Царское село", а также земельный участок 1,5 тысячи квадратных метров в элитном поселке на территории дома отдыха "Лужки". При этом данных о наличии бизнеса, ИП, самозанятости или фактическом трудоустройстве жены Шестерова в свободном доступе не имеется.

Ранее стало известно, что по делу о хищении бюджетных средств задержаны директор парка "Патриот" Вячеслав Ахмедов и заместитель начальника Главного управления инновационного развития министерства генерал-майор Владимир Шестеров.

По версии Следственного комитета, были похищены деньги, выделенные на обеспечение работы парка и конгрессно-выставочного центра. Дело возбуждено по статье "Мошенничество в особо крупном размере". Ахмедов заключен под стражу. Мера пресечения генералу Шестерову еще не избрана.

23 июля в парке "Патриот" прошли обыски, велась выемка документов. СМИ писали, что следственные действия связаны с хищением 40 миллионов рублей при госзакупках.

Теги: Шестеров, парк Патриот, мошенничество


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Ранее 05.08.2024 14:49 Мск Задержан директор парка "Патриот"

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