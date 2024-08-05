"Плеснули в печь бензин": В Екатеринбурге при пожаре в бане погиб мужчина

В Екатеринбурге следователи регионального СУ СКР проводят проверку сообщения о пожаре с гибелью человека. Об этом Накануне.RU сообщил старший помощник руководителя Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга.

По его словам, днем 5 августа поступило сообщение о возгорании частного жилого дома и бани в переулке Выходном, в результате которого погиб мужчина.

На месте пожара работают следователи. Устанавливаются очаг и причина возгорания. Тело умершего после осмотра будет направлено на экспертизу для выяснения точной причины смерти.

"Сотрудникам дежурной части ОП № 6 УМВД России по городу Екатеринбургу о произошедшем ЧП рассказали огнеборцы из местной пожарной части, - прокомментировал ЧП начальник пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых. - Личность погибшего мужчины сыщики уголовного розыска установили оперативно. Это житель областного центра по имени Игорь, 1975 г.р. Хозяином сгоревших бани и частного дома он не является. Владелица жилища разрешила двум гражданам попариться, а те, по предварительным данным, не смогли быстро растопить печь и, чтобы ускорить процесс, плеснули туда бензина. В итоге один сгорел, а его приятель чудом уцелел".

Оперуполномоченные, работающие на месте происшествия, устанавливают более подробные и точные обстоятельства бытовой трагедии, опрашивают соседей, добавил Горелых. "С большой долей вероятности можно предположить, что ЧП произошло из-за грубого нарушения правил техники безопасности", - отметил он.