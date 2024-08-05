Аргентинская сторона угрожала отнять детей у разведчиков Дульцевых

Российская разведчик-нелегал Анна Дульцева заявила, что ее детей угрожали передать в другую семью.

"Нам угрожали, что аргентинская сторона якобы хотела забрать наших детей, что дети могут быть отданы в прием в другую семью", - сказала она в эфире телеканала "Россия 1".

Дульцева добавила, что спецслужба Словении "делала все возможное", чтобы дети остались с родителями.

Также супруги рассказали, как их дети отреагировали на новость о том, что они русские. По словам главы семьи, он заметил у Софи эмоции, она начала чуть-чуть плакать. Сын Даня к этому отнесся спокойно, но очень положительно, отметил Дульцев.

Супружеская пара Дульцевых на прошлой неделе вернулась в Россию в результате обмена. Дети прибыли в Москву с родителями, которые были осуждены в Словении и включены в обмен заключенными в рамках договоренностей Москвы и Вашингтона. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, дети узнали, что являются русскими, только после вылета самолета из Анкары, где состоялся обмен. Он добавил, что дети – мальчик и девочка – не говорят по-русски (поэтому президент России, встречавший их во Внуково, обратился к ним по-испански) и не знали, кто их встречал на исторической родине.

Дульцевы жили в Словении с 2017 года по аргентинским паспортам как Людвиг Гиша и Мария Майер-Муньос. Они создали IT-фирму. После начала СВО они попали в поле зрения спецслужб. Были задержаны 5 декабря 2022 года агентством разведки и безопасности Словении. Что стало причиной провала, неясно. На их компьютерах были обнаружены защищенные программы для связи с Москвой. Следствие заявило, что Дульцевы являются глубоко законспирированными сотрудниками Службы внешней разведки РФ. Супруги на суде признали вину.