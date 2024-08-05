Эрдоган сообщил, когда в Турции разблокируют Instagram*

Instagram* в Турции будет разблокирован сразу, как только администрация соцсети выполнит требования властей страны, заявил президент республики Реджеп тайип Эрдоган.

Президент Турции обвинил соцсети в "цифровом фашизме": "Мы столкнулись с цифровым фашизмом социальных сетей, не терпящих даже фотографий палестинских мучеников, немедленно их запрещающих и определяющих это как свободу. У нас, как правительства, нет никаких проблем с чьей-либо свободой, работой, любовью и торговлей. Наша цель - защитить наши права в рамках возможностей, предусмотренных нашей конституцией".

Instagram* в Турции был заблокирован после того, как платформа стала удалять посты с соболезнованиями по поводу гибели лидера палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании.

*соцсеть принадлежит американской корпорации Meta, которую российский суд признал экстремистской организацией и запретил в России