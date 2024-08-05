"Николин ключ" под Сысертью признали объектом культурного наследия спустя 16 лет

Стоянки древних людей в районе деревни Кашино под Сысертью (Свердловская область) спустя 16 лет после обнаружения наконец признали объектом культурного наследия. Об этом свидетельствует приказ регионального Управления Госохраны ОКН.

"Включить выявленный объект археологического наследия "Стоянка Николин ключ", неолит, бронзовый век, расположенный по адресу (местонахождение): Свердловская область, Сысертский городской округ, в перечень выявленных объектов культурного наследия Свердловской области", - говорится в документе от 05.08.2024 года.

На земле разрешено вести хозяйственную деятельность, не противоречащую требованиям обеспечения сохранности объекта и позволяющую обеспечить функционирование участка в современных условиях. Там также разрешено проводить археологические полевые работы, но опять же в рамках ФЗ от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации".

С этих пор на участке запрещено капитальное строительство, проведение земляных, строительных, мелиоративных и иных работ, за исключением работ по сохранению объекта или его отдельных элементов.

Напомним, "Стоянку Николин ключ" возрастом 6 тыс. лет обнаружили еще в 2008 году на месте строящегося тогда гольф-центра. На участке были найдены фрагменты керамики.