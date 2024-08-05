05 Августа 2024
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Происшествия Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Силовики не нашли криминала в том, что жительница Екатеринбурга три дня провела с трупом сожителя

Силовики впервые официально прокомментировали случай в Екатеринбурге, где женщина провела три дня в квартире с трупом сожителя. По данным Следственного комитета и полиции, никакого криминала в этой истории нет.

Как сообщили Накануне.RU в СК России по Свердловской области, был проведен осмотр места происшествия, опрошены соседи и женщина, которая проживала в этой квартире. Тело мужчины направлено на экспертизу для установления точной причины смерти.

"По предварительным данным проверки, признаков того, что в отношении указанного гражданина были совершены противоправные действия со стороны третьих лиц, не имеется", - заявили в ведомстве.

А вот как прокомментировал это ЧП руководитель пресс-службы свердловского Главка МВД Валерий Горелых.

"Тревожное сообщение по данному факту в дежурную часть отдела полиции № 3 УМВД по Екатеринбургу поступило 10 июля в 15:30 от спутницы жизни погибшего - женщины 1978 года рождения, работающей маляром в коммерческом предприятии. Порядок в жилище нарушен не был, следов борьбы сыщики также не обнаружили, давность смерти: 1-2 суток.

На момент прибытия к месту происшествия оперативников уголовного розыска леди, рассказавшая силовикам о ЧП, находилась в состоянии алкогольного опьянения, и пояснить точные обстоятельства произошедшего не смогла. Именно по этой причине ее временно помещали в спецприемник, а затем сыщикам пришлось применить в работе с ней "полиграф". По предварительным данным, признаков криминала в этой истории нет. Собранные по данному факту материалы представители МВД передали нашим коллегам из Следственного комитета", - отметил полковник Горелых.

Теги: проверка, квартира, женщина, полиция, СК, Екатеринбург


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Ранее 05.08.2024 09:33 Мск Жительница Екатеринбурга провела три дня в квартире с трупом сожителя

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