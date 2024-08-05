05 Августа 2024
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Фото: Максим Комаров, Дмитрий Степанцов

На фестивале "Лето с РМК" в Екатеринбурге прошли тематические дни волонтеров и благотворителей

В минувшие выходные на фестивале "Лето с РМК" в Екатеринбурге прошли тематические дни Волонтерского центра РМК "Сила Урала" и Благотворительного фонда РМК.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Русской медной компании, необычный квиз под названием "Добро" собрал несколько десятков участников. Желающие посоревноваться в своих знаниях поделились на несколько команд и около получаса отвечали на разные вопросы. При этом совсем не обязательно было обладать энциклопедическими знаниями – при ответах на некоторые вопросы все решала логика. В такой необычной форме Волонтерский центр РМК "Сила Урала" рассказал жителям города о добровольческом движении, своей деятельности, самых масштабных волонтерских проектах и о том, сколько возможностей дает волонтерство для личностного роста, развития коммуникативных и лидерских качеств.

Праздник Благотворительного фонда РМК на фестивале "Лето с РМК" в Екатеринбурге(2024)|Фото: Максим Комаров, Дмитрий Степанцов

С 2021 года волонтеры "Силы Урала" успешно реализуют 12 масштабных добровольческих направлений и проектов: это продуктовая помощь нуждающимся "Помощь уже здесь", помощь ветеранам Великой Отечественной войны, экологическое волонтерство, помощь при ЧС, сбор детей из многодетных и малоимущих семей в школу, проведение мастер-классов в детском хосписе, помощь в организации массовых мероприятий, а также обучение волонтеров. За время работы центра было проведено более 410 мероприятий, адресную помощь получили более 2 млн 879 тысяч человек.

Чтобы начинающие волонтеры могли получше узнать на практике, что такое ответственность и эффективность в промышленных масштабах, им предложили сыграть в игру "Завод". Игра моделирует взаимодействие в системе "промышленное предприятие – окружающая среда". В ходе игры создается ситуация производственной деятельности нескольких предприятий, расположенных на отдельном острове-государстве, которые заняты выпуском товаров для населения.

Праздник Благотворительного фонда РМК на фестивале "Лето с РМК" в Екатеринбурге(2024)|Фото: Максим Комаров, Дмитрий Степанцов

"Игра погружает участников в реальность, где им необходимо заботиться не только о своем производстве и его расширении, но и следить за тем, чтобы деятельность заводов не вредила окружающей среде. Игроки должны постараться найти баланс между стремлением получить прибыль и необходимостью сохранить жизнь на острове экологически чистой. Это дает возможность почувствовать свою ответственность за многие жизненные процессы, например, человек учится беречь природу вокруг себя. И, возможно, кто-то из участников заинтересуется эковолонтерством. Кто-то задумается о влиянии своей деятельности на мир животных и увлечется зооволонтерством. То есть в игровой форме люди понимают, чем они могут быть полезны", - рассказал директор Волонтерского центра "Сила Урала" Владислав Овчинников.

Праздник Благотворительного фонда РМК на фестивале "Лето с РМК" в Екатеринбурге(2024)|Фото: Максим Комаров, Дмитрий Степанцов

Праздник Благотворительного фонда РМК на фестивале "Лето с РМК" в Екатеринбурге(2024)|Фото: Максим Комаров, Дмитрий Степанцов

Также на площадке "Лето с РМК" состоялся праздник для маленьких жителей Екатеринбурга. Благотворительный фонд РМК подготовил для детей увлекательную программу: спектакль Театра Вороны Капы о том, как Подушкин богатырем стал; сказочное шоу мыльных пузырей, активные игры с аниматорами и аквагрим - все для того, чтобы ребята почувствовали беззаботную радость детства и научились ценить такие простые моменты, ведь именно эмоции они запомнят на всю жизнь. По подсчетам организаторов, в празднике приняли участие более 150 юных екатеринбуржцев, свободных мест на площадке не было.

Праздник Благотворительного фонда РМК на фестивале "Лето с РМК" в Екатеринбурге(2024)|Фото: Максим Комаров, Дмитрий Степанцов

Праздник Благотворительного фонда РМК на фестивале "Лето с РМК" в Екатеринбурге(2024)|Фото: Максим Комаров, Дмитрий Степанцов

Устраивать праздники для детей уже стало доброй традицией для Благотворительного фонда РМК. Ежегодно он собирает сотни своих подопечных на празднование светлой Пасхи и проводит "Елку" в детском хосписе. За 19 лет работы Фонд спас несколько тысяч детских жизней, а также помог тысячам людей справиться с трудностями и снова поверить в добро.

Праздник Благотворительного фонда РМК на фестивале "Лето с РМК" в Екатеринбурге(2024)|Фото: Максим Комаров, Дмитрий Степанцов

Теги: Лето с РМК, фестиваль, волонтеры, благотворители, Екатеринбург


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