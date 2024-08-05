На фестивале "Лето с РМК" в Екатеринбурге прошли тематические дни волонтеров и благотворителей

В минувшие выходные на фестивале "Лето с РМК" в Екатеринбурге прошли тематические дни Волонтерского центра РМК "Сила Урала" и Благотворительного фонда РМК.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Русской медной компании, необычный квиз под названием "Добро" собрал несколько десятков участников. Желающие посоревноваться в своих знаниях поделились на несколько команд и около получаса отвечали на разные вопросы. При этом совсем не обязательно было обладать энциклопедическими знаниями – при ответах на некоторые вопросы все решала логика. В такой необычной форме Волонтерский центр РМК "Сила Урала" рассказал жителям города о добровольческом движении, своей деятельности, самых масштабных волонтерских проектах и о том, сколько возможностей дает волонтерство для личностного роста, развития коммуникативных и лидерских качеств.

С 2021 года волонтеры "Силы Урала" успешно реализуют 12 масштабных добровольческих направлений и проектов: это продуктовая помощь нуждающимся "Помощь уже здесь", помощь ветеранам Великой Отечественной войны, экологическое волонтерство, помощь при ЧС, сбор детей из многодетных и малоимущих семей в школу, проведение мастер-классов в детском хосписе, помощь в организации массовых мероприятий, а также обучение волонтеров. За время работы центра было проведено более 410 мероприятий, адресную помощь получили более 2 млн 879 тысяч человек.

Чтобы начинающие волонтеры могли получше узнать на практике, что такое ответственность и эффективность в промышленных масштабах, им предложили сыграть в игру "Завод". Игра моделирует взаимодействие в системе "промышленное предприятие – окружающая среда". В ходе игры создается ситуация производственной деятельности нескольких предприятий, расположенных на отдельном острове-государстве, которые заняты выпуском товаров для населения.

"Игра погружает участников в реальность, где им необходимо заботиться не только о своем производстве и его расширении, но и следить за тем, чтобы деятельность заводов не вредила окружающей среде. Игроки должны постараться найти баланс между стремлением получить прибыль и необходимостью сохранить жизнь на острове экологически чистой. Это дает возможность почувствовать свою ответственность за многие жизненные процессы, например, человек учится беречь природу вокруг себя. И, возможно, кто-то из участников заинтересуется эковолонтерством. Кто-то задумается о влиянии своей деятельности на мир животных и увлечется зооволонтерством. То есть в игровой форме люди понимают, чем они могут быть полезны", - рассказал директор Волонтерского центра "Сила Урала" Владислав Овчинников.

Также на площадке "Лето с РМК" состоялся праздник для маленьких жителей Екатеринбурга. Благотворительный фонд РМК подготовил для детей увлекательную программу: спектакль Театра Вороны Капы о том, как Подушкин богатырем стал; сказочное шоу мыльных пузырей, активные игры с аниматорами и аквагрим - все для того, чтобы ребята почувствовали беззаботную радость детства и научились ценить такие простые моменты, ведь именно эмоции они запомнят на всю жизнь. По подсчетам организаторов, в празднике приняли участие более 150 юных екатеринбуржцев, свободных мест на площадке не было.

Устраивать праздники для детей уже стало доброй традицией для Благотворительного фонда РМК. Ежегодно он собирает сотни своих подопечных на празднование светлой Пасхи и проводит "Елку" в детском хосписе. За 19 лет работы Фонд спас несколько тысяч детских жизней, а также помог тысячам людей справиться с трудностями и снова поверить в добро.