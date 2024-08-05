На Паралимпиаду в Париже подана заявка на участие 92 спортсменов из России

Паралимпийский комитет России подал заявки 92 спортсменов на участие в Играх в Париже. Больше всего россиян хотят выступить в легкой атлетике (48 спортсменов) и плавании (35 спортсменов), передает РИА Новости. Паралимпийские игры пройдут в Париже после окончания Олимпиады – с 28 августа по 8 сентября.

Как и на Олимпиаде, российские паралимпийцы, желающие принять участие в соревнованиях, должны будут согласиться выступать в нейтральном статусе и только в индивидуальных видах спорта.

На Олимпийских играх в Париже представлены 15 спортсменов из России. Пока что на всю "сборную" приходится только одна медаль – "серебро" теннисисток в парном разряде.