Вместе с директором парка "Патриот" задержаны другие сотрудники

Вместе с директором парка "Патриот" Вячеславом Ахмедовым были задержаны другие сотрудники. Об этом сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.

Уточняется, что они были задержаны на рабочих местах. Сотрудники парка доставлены на допрос. Проводятся все необходимые следственные действия.

Ранее стало известно, что по делу о хищении бюджетных средств задержаны директор парка "Патриот" Вячеслав Ахмедов и заместитель начальника Главного управления инновационного развития министерства генерал-майор Владимир Шестеров.

По версии Следственного комитета, были похищены деньги, выделенные на обеспечение работы парка и конгрессно-выставочного центра. Дело возбуждено по статье "Мошенничество в особо крупном размере".