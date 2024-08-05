Посол России в Америке назвал главную беду двух стран

Посол России в США Анатолий Антонов назвал главную проблему, которая стоит перед этими странами.

"Я считаю, что главной опасностью для США и России <...> является терроризм, международный терроризм. Особую опасность представляет возможность попадания оружия массового уничтожения или его элементов в руки террористов. Не надо быть специалистом для того, чтобы [это] понять", - сказал ТАСС политик.

По мнению Антонова, складывается впечатление, что политики США "не осознают того, что в одиночку они не решат глобальные проблемы, как бы они ни старались".