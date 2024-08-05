Медики готовят к выписке четырех пострадавших при обрушении дома в Нижнем Тагиле

Скоро из больницы выпишут троих детей и одного взрослого, пострадавших при обрушении дома в Нижнем Тагиле. Об этом сообщает департамент информационной политики региона. На сегодняшний день в шести больницах региона остаются 11 пострадавших.

"Трагедия в Нижнем Тагиле сплотила медицинское сообщество региона. Люди сутками не смыкали глаз, оставаясь рядом с пациентами, сотрудники службы "03" в выходной день вышли на работу, потому что не смогли остаться в стороне от общей беды. Примером мужества и силы духа стали пилоты санавиации — они в дождь, перед грозой рискнули подняться в небо, чтобы доставить женщину с тяжелыми травмами в Екатеринбург. Всех до единого коллег, кто спасал пострадавших и продолжает бороться за их жизнь, я от души благодарю", — сказал министр здравоохранения Свердловской области Андрей Карлов.

В департаменте также рассказали подробности о пациентах. Одного из них доставили в Свердловскую областную клиническую больницу №1 с риском образования тромба. Мужчина несколько часов просидел под завалами на корточках. На помощь к нему были направлены анестезиологи-реаниматологи, сосудистые хирурги, рентгенхирурги, травматологи, нейрохирурги и специалисты диагностической службы больницы. На данный момент мужчина уже переведен в отделение.

Двоих юных пациентов готовят к выписке из Детской городской клинической больницы №9. Уже на этой неделе дети смогут вернуться домой под наблюдение медиков по месту жительства. Из Детской городской больницы Нижнего Тагила сегодня также выписывают пациента, который продолжит лечение амбулаторно.

У третьего пострадавшего ребенка, доставленного в ДГКБ №9 наблюдается положительная динамика, а потому его уже перевели из отделения анестезиологии и реанимации в травматологическое отделение. Один маленький пациент остается в тяжелом состоянии, врачи продолжают бороться за его жизнь. Медики городской больницы Нижнего Тагила также осмотрели трехмесячного малыша, который оказался под завалами вместе с мамой, и воспитанников близлежащих детских садов, которые могли пострадать от взрывной волны.

Состояние пациентки, находящейся в Демидовской больнице, медики оценивают как удовлетворительное, она получает необходимую терапию.

В Центральной городской клинической больнице № 23 продолжается лечение трех пострадавших: один из них переведен из реанимации в отделение, двое остаются в РАО. Все они получают комплексную медикаментозную терапию, направленную на коррекцию последствий полученных травм. Одного из госпитализированных сегодня ожидает первый этап оперативного лечения.

В Городской больнице № 1 Нижнего Тагила в настоящее время на лечении остаётся одна пациентка без тяжелых травм.

На данный момент врачи также оказывают помощь пострадавшим в пункте временного размещения. Вместе с волонтерами из Свердловского областного медицинского колледжа и Красного Креста дважды в день специалисты поликлиники проводят консультации и врачебные осмотры 20 человек. Также предстоит работа с вновь прибывшими.

Напомним, что помимо медицинской помощи, пострадавшим и их близким оказывали и психологическую помощь от МЧС. Более 40 раз к ним обратились еще на месте ЧП, а на горячую линию ведомства поступило 90 обращений.