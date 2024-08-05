В ВСУ заявили, что Запад разрешил бить американскими ракетами по Белгороду

Западные страны разрешили украинским войскам использовать американские ракеты для нанесения ударов по территории Белгорода, но не дальше, заявил представитель группировки ВСУ "Харьков" Виталий Саранцев.

По его словам, разрешения бить вглубь российской территории Запад не давал.

Отмечается, что Киев уже начал применять американские ракеты по целям в России, передает РИА Новости.

Ранее американский президент Джо Байден заявил, что США не разрешат ВСУ использовать американское оружие для нанесения ударов по Москве и Кремлю. По его словам, Киеву разрешено применять вблизи украинской границы для нанесения ударов по другую сторону по конкретным целям.

5 июня президент РФ Владимир Путин заявил о праве Москвы поставлять оружие в регионы, откуда будут наноситься удары по "чувствительным объектам" стран, передающих вооружение Киеву.