Руководство НОСТРОЙ проверило работу холдинга "Атомстройкомплекс"

Вице-президент Национального объединения строителей Аркадий Чернецкий и заместитель руководителя аппарата НОСТРОЙ Павел Малахов ознакомились с работой крупнейшего на Урале строительного холдинга – "Атомстройкомплекс".

11 предприятий холдинга подали заявки на включение в Национальный реестр добросовестных производителей и поставщиков стройматериалов (НРДП) Национального объединения строителей. В настоящий момент документы рассматриваются экспертами.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе компании "Атомстройкомплекс", выездной аудит состоялся на трех производственных площадках холдинга – Каменск-Уральском заводе силикатных материалов Simat, цементном заводе "АТОМ Цемент" и Березовском заводе по выпуску газоблоков "Теплит". Осмотрев эти предприятия, представители НОСТРОЙ оценили уровень организации технологического процесса, системы контроля качества входного сырья и производимой продукции.

"Мы продолжаем работу по включению производителей стройпродукции в НРДП. ГК "Атомстройкомплекс" – первый строительный холдинг на Урале с полным производственным циклом. Когда его предприятия будут включены в НРДП, для них это станет лучшим инструментом продвижения на рынке, а также гарантией для потребителей надежности и безопасности стройматериалов", - заявил Аркадий Чернецкий.

Посещение производственных площадок – один из способов подтверждения документарной проверки. Следующим этапом на пути включения в реестр станут лабораторные испытания и при их успешном прохождении – присвоение продукции Знака качества НОСТРОЙ.

"Одна из задач НРДП заключается в стремлении обеспечить реализацию приоритетных национальных проектов и не допустить срывов сроков строительства стратегически важных объектов. Нам важно защитить рынок от фальсификата и продукции, которая не соответствует параметрам, заявленным производителями. Еще одна задача реестра – прогнозировать потребность рынка в материалах. Наш сервис построен по принципу цифрового "Госплана", который позволяет оценить весь объем возводимых в стране объектов соцкультбыта, дорожного строительства, и спрогнозировать потребность в строительных материалах в разных регионах.

Благодаря реестру потребитель получает доступ к информации о включенных в него предприятиях, их производственной мощности – это помогает формировать баланс дефицита и профицита разных материалов. НРДП – эффективный инструмент поддержки не только потребителей стройматериалов, но и самих производителей, которым доступна информация о тех рынках, где есть дефицит производимой ими продукции, они смогут эффективнее работать над расширением сбыта", - отметил Павел Малахов.

Национальное объединение строителей проводит отбор предприятий как базовая организация НРДП, являющегося совместным проектом НОСТРОЙ, Минстроя и Минпромторга России.

"Чтобы строить на века, применяемые материалы должны проходить соответствующий контроль. Мы должны поощрять качественное – то, что будет работать долго, надежно. Тогда у нас будут долговечные фасады, которые не нужно каждые пять лет переделывать; качественный утеплитель, который со временем не теряет своих свойств, теплые и красивые здания. То, что появилась инициатива по созданию реестра добросовестных производителей, – это здорово и очень своевременно. Мне приятно, что наши заводы претендуют на Знак качества НОСТРОЙ", - рассказал генеральный директор ГК "Атомстройкомплекс", председатель комитета по строительству Свердловского областного Союза промышленников и предпринимателей Валерий Ананьев.

Руководство холдинга "Атомстройкомплекс" уверено, что эксперты высоко оценят усилия входящих в его состав предприятий, поскольку выпускаемая заводами продукция подвергается строгому контролю качества.