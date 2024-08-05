Сотрудники "Росатома" в Бангладеш находятся в безопасности

Сотрудники "Росатома", работающие в Бангладеш, находятся в безопасности, сообщили в госкорпорации. Россияне ведут строительство атомной электростанции "Руппур", передает РИА Новости.

Сегодня стало известно об отставке премьер-министра Бангладеш Шейх Хасины и то ли ее бегстве, то ли высылке в Индию. Власть в стране захватили военные, они объявили о формировании временного правительства.

Переворот произошел на фоне массовых антиправительственных выступлений.

Площадка АЭС "Руппур" находится в 160 км от столицы Бангладеш – Дакки. Соглашение о строительстве станции было подписано между властями Бангладеш и России в 2011 году, контракт заключен в 2015 году. Ранее сообщалось, что первые два блока станции будут запущены в 2024 году.

Осенью 2021 года появилось видео, на котором бенгальцы, работающие на строительстве АЭС, напали на российских специалистов, предположительно из-за того, что компания задерживала зарплату. При столкновении пострадали трое россиян.