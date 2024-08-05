05 Августа 2024
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Фото: Екатеринбург.рф / Алсу Султанова

Алексей Орлов: Я горд, что такой крупный турнир по бильярду проходит в Екатеринбурге

4 августа в Уральском центре развития дизайна глава Екатеринбурга на торжественной церемонии вручил заслуженные награды победителям и призёрам второго Кубка главы Екатеринбурга по бильярдному спорту в дисциплине "Динамичная пирамида", об этом сообщили в пресс-службе мэрии уральской столицы.

"Вы знаете, когда полтора года назад возникла идея в рамках юбилея города провести такой турнир по бильярду, никто даже представить не мог, что все выльется в такой замечательный праздник и в такую славную традицию. Но, благодаря настоящим любителям и ценителям бильярда, в первую очередь, это, конечно, компания "Первостроитель", мы сегодня имеем возможность принимать Кубки мира. К нам приезжает вся спортивная элита, не только России, но и тех стран, в которых любят русский бильярд. Я испытываю гордость, что все это происходит в Екатеринбурге. Я уверен, что эта традиция будет жить многие и многие годы", - отметил глава Екатеринбурга Алексей Орлов.

Кубок главы Екатеринбурга по бильярду(2024)|Фото: Екатеринбург.рф / Алсу Султанова

А перед этим болельщики стали свидетелями ярких финальных поединков. В финале женского турнира, как и год назад, встретились самая титулованная спортсменка России, многократная чемпионка мира и Европы Диана Миронова, не потерпевшая здесь ни единого поражения и Валерия Емельянова из Славянска-на-Кубани. Победу с таким же счетом, как и в прошлогоднем финале одержала Миронова – 5:1, подтвердив таким образом звание сильнейшей спортсменки. И Диана Миронова – двукратная победительница Кубка Главы Екатеринбурга. Третьими здесь стали Анастасия Зверинцева из Самарской области и воспитанница уральской школы бильярда Варвара Осинцева. Ей единственной удалось забрать две партии у непобедимой Мироновой.

Кубок главы Екатеринбурга по бильярду(2024)|Фото: Екатеринбург.рф / Алсу Султанова

"Я очень рада вновь участвовать в турнире у вас в Екатеринбурге. Как и год назад, чёткая организация и очень высокий уровень. Впечатления самые положительные – прямо вау эффект! Что же касается финала, то мы очень часто играем с Лерой, поэтому я не удивилась, когда узнала, что именно она станет моей соперницей на финал. Очень сильная спортсменка и мне пришлось приложить усилия, чтобы второй раз подряд одержать победу", - призналась Диана Миронова.

Если финал женского турнира ни для кого не стал неожиданным, то вот полуфинал второго Кубка главы Екатеринбурга переписал рекорд. Встреча Валерии Емельяновой и Анастасии Зверинцевой за выход в финал стала самой длительной за всю историю Кубков мира – она длилась 7 часов 50 минут! Девушки стали обладательницами специального приза турнира за терпение и волю к победе.

Что касается мужского финала, то здесь еще на стадии четвертьфинала стало понятно, что обладателем спортивного трофея станет новый бильярдист. Прошлогодний победитель Максим Зверев завершил борьбу на стадии ¼ финала. В решающей схватке за столом встретились чемпион мира из Ростовской области Иосиф Абрамов и чемпион мира из Кыргызстана Дастан Лепшаков, победу одержал Иосиф Абрамов.

Кубок главы Екатеринбурга по бильярду(2024)|Фото: Екатеринбург.рф / Алсу Султанова

"При счете 3:2, я сказал себе – успокойся, ничего не случится, если ты не выиграешь эту встречу, сумел себя перебороть, вспомнил, как нужно играть. Была просто какая то детская паника. Сейчас я очень рад, что сумел выиграть этот турнир, было невероятно сложно и я просто счастлив, что удалось найти тот ключ от двери, что привела меня к победе", - рассказал победитель Кубка главы Екатеринбурга.

Кубок главы Екатеринбурга по бильярду(2024)|Фото: Екатеринбург.рф / Алсу Султанова

Кроме почетных Кубков и денежных сертификатов, Диане Мироновой и Иосифу Абрамову вручили кии ручной работы, изготовленные специально для этого турнира ростовским мастером Сергеем Якимовым.

Напомним, что в течение недели 119 человек из шести стран мира, среди которых 4 заслуженных мастера спорта и 23 – мастера спорта международного класса боролись за призовой фонд в размере 4 млн. рублей. Турнир проводился второй раз и уже стал визитной карточкой Свердловской области и новой достопримечательностью.

Кубок главы Екатеринбурга по бильярду(2024)|Фото: Екатеринбург.рф / Алсу Султанова

Теги: Алексей Орлов, бильярд, кубок главы Екатеринбурга


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