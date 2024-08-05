Лучшая выпускница России поступила в МГТУ им. Баумана

Единственная в России выпускница, которой удалось сдать четыре предмета ЕГЭ на максимальные 400 баллов, поступила в МГТУ имени Баумана, сообщил журналистам ректор вуза Михаил Гордин.

Лучшая в России выпускница Александра Оглоблина училась в Бауманской инженерной школе №1580 в Москве. Она сдавала русский язык, профильную математику, информатику и физику.

По итогам 2023 года Бауманская инженерная школа №1580 заняла второе место в рейтинге российских школ по числу выпускников, поступивших в ведущие вузы России (рейтинг RAEX).