В Астрахани обновили уже более 9 км сетей канализации, работы по капремонту продолжаются

В Астрахани обновили более 9 километров старых сетей канализации.

"В областном центре продолжается ремонт сетей водоснабжения и водоотведения. Мы используем для этого все возможные региональные и федеральные программы. Благодаря проведенным работам количество обращений об авариях за последние полгода снизилось в два раза", - сообщил в своем телеграмм-канале губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин.

На сегодняшний день сотрудники специальных организаций продолжают работы по замене участка самотечной канализации на улице Ахшарумова в областном центре. При этом приходящие на этот участок сети по улицам Трофимова и Бэра уже капитально отремонтированы.

Как сообщил губернатор Игорь Бабушкин, на средства специального казначейского кредита также будут обновлены линии по улицам Мусы Джалиля, Мечникова и Лычманова.