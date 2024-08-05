В Россию приехали 8 миллионов иностранцев

За первые шесть месяцев 2024 г. в России побывали 8 млн иностранцев.

Из них с целью туризма – 584,6 тыс. По сравнению с первым полугодием 2023 г., общее количество поездок иностранцев в Россию выросло на 11,4%. Число въездных туристических поездок увеличилось на 211% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Лидером по въезду в Россию со всеми целями стал Узбекистан – 1,8 млн. Второе место занял Казахстан, откуда приехали 1,5 млн человек. Замыкает тройку Таджикистан с 977,8 тыс., приводит "Интерфакс" данные статистики Погранслужбы ФСБ РФ.