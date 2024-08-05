Задержан директор парка "Патриот"

Силовики продолжают аресты в руководстве Минобороны России. Задержаны директор парка "Патриот" (одного из любимых детищ Сергея Шойгу) Вячеслав Ахмедов и заместитель начальника Главного управления инновационного развития министерства генерал-майор Владимир Шестеров. По данным Telegram-канала "112", они стали фигурантами дела о хищении бюджетных средств.

Дело возбуждено по статье "Мошенничество в особо крупном размере". По версии Следственного комитета, были похищены деньги, выделенные на обеспечение работы парка и конгрессно-выставочного центра (где, кстати, скоро должен пройти форум "Армия").

Ахмедов уже заключен под стражу. Мера пресечения генералу Шестерову еще не избрана.